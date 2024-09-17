 حكومة بنجلاديش: البنك الدولي يعتزم إقراضنا نحو 3 مليارات دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 4:18 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

حكومة بنجلاديش: البنك الدولي يعتزم إقراضنا نحو 3 مليارات دولار

دكا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 3:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 3:57 م

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي يعتزم تقديم ما يصل إلى 3 مليارات دولار من القروض والمنح لبنجلاديش في السنة المالية الحالية لدعم "الإصلاحات الملحة وللتعامل مع الفيضانات ولتحسين جودة الهواء
والصحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن التمويل يشمل نحو مليار دولار من القروض سيتم تحويلها من البرامج القائمة حيث استجاب البنك الدولي "لنداءات طلب الدعم" من رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس.

وجاء الإعلان عن التمويل بعد اجتماع بين يونس وعبد الله سيك، المدير القطري لبنجلاديش وبوتان بالبنك الدولي في دكا اليوم الثلاثاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك