حكومة بنجلاديش: البنك الدولي يعتزم إقراضنا نحو 3 مليارات دولار

أعلنت الحكومة المؤقتة في بنجلاديش في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن البنك الدولي يعتزم تقديم ما يصل إلى 3 مليارات دولار من القروض والمنح لبنجلاديش في السنة المالية الحالية لدعم "الإصلاحات الملحة وللتعامل مع الفيضانات ولتحسين جودة الهواء

والصحة"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن التمويل يشمل نحو مليار دولار من القروض سيتم تحويلها من البرامج القائمة حيث استجاب البنك الدولي "لنداءات طلب الدعم" من رئيس الحكومة المؤقتة محمد يونس.

وجاء الإعلان عن التمويل بعد اجتماع بين يونس وعبد الله سيك، المدير القطري لبنجلاديش وبوتان بالبنك الدولي في دكا اليوم الثلاثاء.