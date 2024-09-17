المفوضية الأوروبية تطالب بالمزيد من المناطق الخالية من الدخان لمكافحة السرطان

دعت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، لزيادة المناطق الخالية من الدخان لحماية الأشخاص من التدخين السلبي وتقليل وفيات السرطان.

وقالت المفوضة الأوروبية للصحة ستيلا كرياكيدو: "يفقد 700 ألف شخص أرواحهم سنويا في الاتحاد الأوروبي سنويا بسبب استهلاك التبغ، ومن بينهم عشرات الآلاف بسبب التدخين السلبي".

وأضافت: "من واجبنا حماية المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب، من التعرض للدخان والانبعاثات الضارة".

وذكر بيان صحفي أن المفوضية ترغب في رؤية المزيد من المناطق الخالية من الدخان، التي يمكن أن يتجمع فيها الأطفال والشباب في الهواء الطلق، مثل الملاعب والمتنزهات الترفيهية وحمامات السباحة العامة.

وأوصت المفوضية بأن تشمل سياسات استخدام التبغ أجهزة تسخين التبغ والسجائر الإلكترونية فضلا عن السجائر التقليدية.

ورغم ذلك، فالسياسات الصحية من اختصاص دول الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن المفوضية يمكنها تقديم التوصيات فحسب لا التشريعات الملزمة.

ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، يتسبب التدخين في ربع الوفيات بسبب السرطان في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا والنرويج، مما يجعل التبغ مصدر الخطر الأبرز للإصابة بالسرطان.