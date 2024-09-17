يواصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق في منطقة أفيرو ومناطق أخرى بشمال البرتغال، بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين الماضيين، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للانباء، اليوم الثلاثاء.

وبحسب الموقع الالكتروني الخاص بهيئة الحماية المدنية البرتغالية، يواجه نحو 4000 من رجال الإطفاء، بالإضافة إلى 14 طائرة، حرائق غابات نشطة منذ الساعة التاسعة صباحا في لشبونة.

وقد تعذر وصول قوات الشرطة إلى بعض الطرق في شمال البلاد، والتي تشمل الطريقين السريعين "إيه 1" و"إيه 25".

وأفادت وكالة أنباء "لوسا"، بأن الحرائق تسببت منذ مساء أمس الاول الأحد، في وفاة شخصين وإصابة ما لا يقل عن 40 آخرين، معظمهم من رجال الإطفاء.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في أفيرو إلى 29 درجة مئوية (84 درجة فهرنهايت)، اليوم الثلاثاء، بحسب "المعهد البرتغالي للبحر والغلاف الجوي".

وقيدت الحكومة الوصول إلى مناطق الغابات بسبب زيادة خطر الحرائق.