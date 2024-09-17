قال وزير الإعلام اللبناني السابق، جمال الجراح، إن ضربة العدو الإسرائيلي اليوم "عملية أمنية شديدة الخطورة"، مشددا أنها ستخلف تداعيات كبيرة نظرًا للعدد الكبير من الجرحى والشهداء الذين سقطوا في لحظة واحدة؛ نتيجة "الاختراق الأمني غير المسبوق".

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين المذاع عبر شاشة "النهار"، مساء الثلاثاء، أن العدو الإسرائيلي مستمر في ارتكاب المجازر والعمليات الإجرامية على أرض لبنان، والتي شهدنا الكثير منها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشار إلى أن عملية اليوم "غير مسبوقة في الصراع مع العدو الإسرائيلي"، وبالتالي ستكون لها تداعيات كبيرة على حزب الله تحديدًا لا سيما في ظل حالة الشلل الكبير التي تعرض لها حزب الله اليوم، لأن عددا كبيرا من أعضائه جرحوا وأصيبوا وهم الآن في المستشفيات.

ولفت إلى أن هناك تطورا تقنيا كبيرا في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وتحديد الأهداف، مضيفا أنه "ربما يكون هناك مساعدة على الأرض من عملاء منتشرين على كافة الأراضي اللبنانية، وهو أخطر من التطور التكنولوجي لجيش العدو الإسرائيلي الذي نجح في اغتيال عدد كبير من قادة المقاومة".

يشار إلى أن انفجارات متزامنة طالت أجهزة اتصالات "البيجر" في عدد من المدن اللبنانية، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، أن حصيلة التفجيرات بلغت 8 قتلى بينهم طفلة، و2800 جريحا بينهم 200 في حالة حرجة.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن أجهزة "البيجر" المتضررة كانت من شحنة جديدة حصل عليها حزب الله في الأيام الأخيرة.

من جهته، قال مسؤول في حزب الله إن مئات المقاتلين يمتلكون مثل هذه الأجهزة، مرجحا أن برامج ضارة ربما تسببت في انفجارها.