دراسة: 13 امرأة فقط تشغلن منصب الرئيس التنفيذي بين نحو 1600 شركة كبرى في اليابان

أظهرت دراسة استقصائية أجرتها وكالة كيودو اليابانية للأنباء يوم الاثنين أنه لا يوجد سوى 13 امرأة تشغلن منصب الرئيس التنفيذي بين حوالي 1600 من الشركات الكبرى المدرجة في اليابان، مما يدل على أن البلاد لا تزال بطيئة في زيادة التنوع بين صانعي القرار في الشركات.

وكشفت النتائج أن القيادات النسائية يمثلن 8ر0% فقط من بين 1643 شركة مدرجة في السوق الرئيسية من الفئة الأولى في بورصة طوكيو، بناء على تحقيقات في البيانات المالية للسنة المالية 2023 التي نُشرت حتى نهاية أغسطس.

وأشار ريوسكي إيشي، مدير في معهد البحوث الياباني، إلى أن عدم التقدم في تعيين النساء كرؤساء تنفيذيين يعود جزئيا إلى توظيف كبار المسؤولين من خارج الشركات بدلا من الترقية الداخلية.

ومع ذلك، أظهرت الدراسة الأخيرة أن عدد أعضاء مجلس الإدارة من النساء تجاوز ثلاثة آلاف، مما يعكس تضاعف هذا العدد منذ السنة المالية 2019، مما يبرز أن الشركات اليابانية أحرزت بعض التقدم في ترقية النساء إلى مناصب قيادية.

وطلبت الحكومة اليابانية من الشركات الكبرى المدرجة أن ترفع نسبة النساء في المناصب التنفيذية إلى 30% أو أكثر بحلول عام 2030. وفي السنة المالية 2023، ارتفعت النسبة إلى 2ر16%، أي 3052 امرأة، مقارنة بـ 1502 في السنة المالية 2019.

وتتحسن هذه النسبة في اليابان، لكنها لا تزال متأخرة مقارنة بمعدلات تتراوح بين 30% و40% في أوروبا وأمريكا الشمالية. وقد حققت 122 شركة هدف الـ30% حتى السنة المالية 2023، بينما لم يكن لدى 68 شركة أي موظفات في المناصب العليا، مقارنة بـ603 شركات في السنة المالية 2019، بحسب كيودو.



