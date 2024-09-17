تجديد الثقة للنائب مصطفى النفيلي أمينًا تنظيميًا لحزب مستقبل وطن بالقليوبية

أعلن حزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عن عدد من القرارات التنظيمية الجديدة، من بينها تغييرات داخل الأمانة المركزية وعدد من أمانات المحافظات.

وتضمنت القرارات تعيين المستشار مسعد حسن أمينًا لمحافظة القليوبية، فيما تم تجديد الثقة للنائب مصطفى النفيلي، عضو مجلس الشيوخ، كأمين تنظيمي لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية.

وقال عضو مجلس الشيوخ وأمين التنظيم لحزب مستقبل وطن بمحافظة القليوبية، في بيان له، إن جميع مقرات حزب مستقبل وطن بالقليوبية مفتوحة لخدمة الجمهور. فنحن لن ندخر جهدًا للتخفيف عن كاهل المواطن، كما سنعمل على رفعة الوطن بالتعاون مع الشعب الذي منحنا ثقته في الانتخابات، في ظل حياة ديمقراطية خصبة بدأت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بعد انتخابه بإرادة شعبية غير مسبوقة في تاريخ مصر.

وشغل النفيلي العديد من المناصب في العمل السياسي، حيث كُلِّف بمراقبة الانتخابات الرئاسية بمحافظة القليوبية عام 2018، وتم اختياره ضمن أعضاء غرفة عمليات محافظة القليوبية في التعديلات الدستورية عام 2019.

كما شغل منصب أمين التقييم والمتابعة بحزب مستقبل وطن بالقليوبية عام 2018، ومنصب أمين المتابعة والتواصل بأمانة الحزب بمحافظة القليوبية، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالقليوبية.