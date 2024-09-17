يوفنتوس يستهل دوري أبطال أوروبا بفوز كبير أمام آيندهوفن

استهل يوفنتوس الإيطالي مشواره في مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا بفوز كبير على حساب بي إس في آيندهوفن 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب آليانز ستاديوم، معقل السيدة العجوز.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أجرى تعديلات على بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث تلعب جميع الفريق في مرحلة الدوري، ليتأهل أصحاب المراكز الثمان الأولى مباشرة لدور الـ16 فيما يلعب أصحاب المراكز من التاسع حتى 24 بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 8 فرق أخرى لدور الـ16.

تقدم يوفنتوس في الدقيقة 21 عن طريق كينان يلدز، ثم ضاعف الأمريكي وستون ماكيني النتيجة في الدقيقة 27، واختتم نيكولاس جونزاليس ثلاثية اليوفي في الدقيقة 52، فيما قلص المغربي إسماعيل صيباري الفارق للفريق الهولندي في الدقيقة 93.

وفي الجولة الثانية يحل يوفنتوس ضيفًا على لايبزيج الألماني يوم 2 من أكتوبر المقبل، فيما يلتقي بي إس في آيندهوفن، على ملعبه، مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، يوم الثلاثاء 1 أكتوبر المقبل.