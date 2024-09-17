استمرار توتر الوضع في التشيك بسبب الفيضانات مع ارتفاع مستوى نهر إلبه في العاصمة السلوفاكية

مازال الوضع في المناطق المتضررة من الفيضانات في جمهورية التشيك متوترا، حيث مازال هناك عدد كبير من محطات القياس عند أعلى مستوى تحذير من الفيضانات، مما يمثل خطرا على الأشخاص والممتلكات.

ومن غير المتوقع أن يرتفع نهر إلبه لأعلى مستوى حتى مساء اليوم الثلاثاء في مدينة أوستي ناد لابم بشمال التشيك، الواقعة بالقرب بالحدود مع ألمانيا.

وفي منطقة ساوث بوهيميا، تواجه بحيرة روزمبيرك للأسماك خطر الفيضان. وفي حال ارتفع مستوى المياه بصورة كبيرة، سوف يفاقم الوضع بالنسبة للأماكن الواقعة على طول نهر أويشنتز.

ووافقت الحكومة في براغ مساء أمس الاثنين على نشر نحو 2000 جندي في المناطق المنكوبة بشرق البلاد. وقد لقى ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص حتفهم بسبب الفيضانات.

وفي سلوفاكيا، يراقب المواطنون نهر الدانوب بقلق.

ووصلت قمة النهر للعاصمة براتيسلافا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء. وتم تسجيل قمة تصل لنحو 7ر9 متر فوق نقطة القياس المحلية. وعادة ما يسجل القياس نحو مترين.