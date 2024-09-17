استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال قرب قرية الجاروشية قضاء طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال قرب قرية الجاروشية قضاء طولكرم، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى

وأجرى فريق مشترك من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ووكالة الأونروا خلال عطلة نهاية الأسبوع تقييما أوليا في مخيم طولكرم للاجئين في الضفة الغربية، في أعقاب العمليات المميتة التي نفذتها القوات الإسرائيلية هناك الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن الفريق الأممي لاحظ الأضرار الجسيمة، التي يُعتقد أنها ناجمة عن الصواريخ المتفجرة المحمولة على الكتف والمتفجرات.

وقد طال الدمار ما يقرب من 40 مبنى سكنيا، مما أدى إلى نزوح حوالي 200 شخص، بمن فيهم 90 طفلا فضلا عن تضرر ما لا يقل عن 500 مبنى آخر.

وقال دوجاريك، إن فريق التقييم الأممي حشد المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وغيرها بهدف الاستجابة لاحتياجات الناس من المأوى والصحة والغذاء والتعليم وغيرها من الضروريات الأساسية.