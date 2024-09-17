معسكر تخييم للكشافة المصرية بمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد

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قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية اشتوم الجميل الطبيعية بنطاق حي غرب بمحافظة بورسعيد، إن نشاط التخييم هو أحد أعمدة السياحة البيئية، التي نحاول أن تصبح بورسعيد أحد المقاصد لهذا النوع من السياحة.

وأوضح أنه تم تنظيم ثاني معسكر كشفي وتخييم بالتعاون مع الكشافة المصرية.

وأشار الدكتور حسين رشاد إلى أن محمية اشتوم الجميل الطبيعية استقبلت مجموعة "معا الكشفية" مع أشبال الكشافة تحت قيادة القائد محمد ياقوت والقائدة سارة صابر.

وأضاف أنه تم عمل مشاهدة للطيور، وقاموا بالتخييم بمنطقة التخييم بمحمية اشتوم الجميل ببورسعيد، وذلك وسط المناظر الطبيعية الخلابة ومجموعات الطيور داخل المحمية.

كما قامت إدارة المحمية بعمل محاضرة تعريفية وعروض تقديمية لتوضيح أهمية الدور الذي تقوم به المحمية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.



