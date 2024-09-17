 معسكر تخييم للكشافة المصرية بمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 6:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

معسكر تخييم للكشافة المصرية بمحمية أشتوم الجميل ببورسعيد

محسن عشري
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 6:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 6:46 م

قال الدكتور حسين رشاد، مدير محمية اشتوم الجميل الطبيعية بنطاق حي غرب بمحافظة بورسعيد، إن نشاط التخييم هو أحد أعمدة السياحة البيئية، التي نحاول أن تصبح بورسعيد أحد المقاصد لهذا النوع من السياحة.

وأوضح أنه تم تنظيم ثاني معسكر كشفي وتخييم بالتعاون مع الكشافة المصرية.

وأشار الدكتور حسين رشاد إلى أن محمية اشتوم الجميل الطبيعية استقبلت مجموعة "معا الكشفية" مع أشبال الكشافة تحت قيادة القائد محمد ياقوت والقائدة سارة صابر.

وأضاف أنه تم عمل مشاهدة للطيور، وقاموا بالتخييم بمنطقة التخييم بمحمية اشتوم الجميل ببورسعيد، وذلك وسط المناظر الطبيعية الخلابة ومجموعات الطيور داخل المحمية.

كما قامت إدارة المحمية بعمل محاضرة تعريفية وعروض تقديمية لتوضيح أهمية الدور الذي تقوم به المحمية للحفاظ على ثرواتنا الطبيعية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك