نائب محافظ القاهرة تفتتح معرضًا للأدوات المدرسية شرق العاصمة

افتتحت المهندسة منى البطراوي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، معرضًا للأدوات المدرسية والزي المدرسي بأسعار مخفضة بحى السلام ثان، موضحة أن أسعاره فى متناول الجميع ومخفضة بنسبة ٥٠ % تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بتخفيف العبء والمعاناة عن المواطنين.



وأوضحت البطراوى، اليوم الثلاثاء، أنه المعرض يأتى بالتنسيق مع النائب أحمد إسماعيل، بحزب مستقبل وطن، وحنان محمد لطيف، رئيس حي السلام ثان، تزامنًا مع انطلاق العام الدراسى الجديد للعام الحالى.

وفى نفس السياق، أكدت إزالة بعض التعديات والمخالفات من منطقة الصعيد ببلوك ٤ بمدخل ١ بنطاق الحى، موضحة أنه استجابة لشكاوى المواطنين الواردة إلى الحى، حيثي تم إزالة باب حديد مخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

ونوهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بإعادة الانضباط بشارع العبور ٢ ومنطقة المفارق بعد شن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات من نهر الطريق، حفاظًا على سلامة المارة ومنع التكدسات المرورية.