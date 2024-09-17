أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يفكر كثيرا في المستقبل، وأن تركيزه حاليا منصب على تحقيق الفوز على إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا.

قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا:" لا أفكر كثيرا في المستقبل، كل تركيزي الآن منصب على الاستعداد لهذه المباراة وكيفية تحقيق الفوز غدا، دائما ما كنت أفكر بهذه الطريقة، العديد من الأمور يمكن أن تحدث في كرة القدم الحديثة، عليك أن تتعامل مع الحاضر حتى المباراة القادمة، هذا هو الأمر".

أضاف جوارديولا:" شاهدت نهائي دوري الأبطال ضد إنتر للمرة الأولى يوم أمس".

أشار:" جوندوجان عاد وهذا المركز أفضل بالنسبة له، عندما يكون لائقا للمشاركة يصبح الاختيار صعبا، عليهم أن يتنافسوا".

أتم جوارديولا:" أحتاج لعمل مداورة بين اللاعبين ولكن عليهم إثبات جاهزيتهم عندما أقوم بهذا الأمر، أرغب في مشاركتهم جميعا ولكن عليهم أن يتمتعوا بالجاهزية لتقديم الأداء المطلوب".