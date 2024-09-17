محافظ الفيوم يهنئ رئيس محكمة الفيوم والمحامي العام بالعام القضائي الجديد 2024-2025

زار الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، محكمة الفيوم الابتدائية لتهنئة المستشار إيهاب محمد همت، رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، والمستشار إبراهيم حلمي، المحامي العام لنيابات الفيوم الكلية، وكافة رجال القضاء بمناسبة العام القضائي الجديد 2024/2025. رافقه خلال الزيارة المستشار محمد مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار القضائي لمحافظة الفيوم.

قدم المحافظ التهنئة لرجال القضاء، مؤكداً على الدور التكامل بين المحافظة والأجهزة القضائية في الحفاظ على المال العام ومقدرات الوطن. كما بحث آليات التنسيق لإطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري".

وأشار المحافظ إلى ملفات التعاون المشترك، مثل التعديات على أصول وأملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في مختلف القطاعات بما يخدم المواطن الفيومي، مثل إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون لدعم العاملين في قطاعات الصيد والسياحة والاستثمار.

كما أكد على الاستثمار في أراضي المحميات الطبيعية وفق الشروط البيئية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية، سواء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أو الخطة الاستثمارية والعاجلة للمحافظة، أو من خلال المنح الدولية.

وثمّن المحافظ دور رجال القضاء في حل المنازعات، مكافحة الفساد، حماية المال العام، والتيسير على المواطنين في إنهاء إجراءاتهم القضائية، مشيدًا بالجهود المبذولة لإعلاء قيمتي الحق والعدل.

من جهتهما، أعرب كل من رئيس محكمة الفيوم الابتدائية والمحامي العام لنيابات الفيوم الكلية عن شكرهما لمحافظ الفيوم على زيارته وتهنئته بالعام القضائي الجديد، مثمنين جهوده وتعاونه المثمر لخدمة المواطن والحفاظ على مقدرات الوطن.

وأكد رئيس المحكمة الاستعداد للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري" من خلال خطة تنفيذية للمشاركة بفاعلية، مشيرًا إلى دراسة إمكانية توسعة محكمتي إطسا وطامية وفق الأطر القانونية لتسريع وتيرة العمل وتوفير الخدمات للمواطنين.

وفي ختام الزيارة، قدم رئيس محكمة الفيوم الابتدائية درعًا تذكاريًا لمحافظ الفيوم تقديرًا لجهوده في تطوير القطاعات المختلفة بالمحافظة.