القصة الكاملة لانفجار أجهزة اتصال يستخدمها مقاتلو حزب الله

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نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في أنباء عاجلة عبر حسابها على "إكس" عن مصادر لبنانية قولها إن التقارير الأولية تشير إلى تمكن إسرائيل من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقالت مصادر أمنية، إن المئات من عناصر حزب الله اللبناني أصيبوا بصورة بالغة اليوم الثلاثاء، في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت بعد انفجار أجهزة اتصال لاسلكي يستخدمونها.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن المئات من مقاتلي حزب الله أصيبوا بعد انفجار أجهزة اتصال في جنوب العاصمة اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن أحد صحفييها شاهد 10 أعضاء من حزب الله وهم ينزفون جراء الإصابات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

وأوضح المصدر الأمني، أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.

من جهتها، طلبت وزارة الصحة العامة اللبنانية من المستشفيات الاستنفار إلى أقصى درجة ورفع مستوى استعداداتها.

يأتي ذلك فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنهى اجتماعا أمنيا مع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلية (الموساد) ديفيد برنيع في ضوء الحديث عن تصعيد على جبهة لبنان.