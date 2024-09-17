ارتفاع العجز المالي في كوريا الجنوبية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري

أعلنت وزارة المالية اليوم الثلاثاء ارتفاع العجز المالي في كوريا الجنوبية بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 وسط ضعف أداء الشركات وتزايد الإنفاق الحكومي.

سجل الميزان المالي المُدار، هو مقياس رئيسي للحالة المالية تم حسابه على أساس أكثر صرامة، عجزًا قدره 2ر83 تريليون وون (62 مليار دولار) في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو الماضيين وهو أكبر من العجز البالغ 9ر67 تريليون وون في العام السابق، وفقًا لوزارة المالية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن رقم العجز المسجل خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي هو ثالث أكبر رقم على الإطلاق لأي فترة. وقد بلغ العجز أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلا 1ر98 تريليون وون خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2020 بسبب المساعدات النقدية التي قدمتها الحكومة إلى المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد

ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام بمقدار 9ر3 تريليون وون على أساس سنوي إلى 2ر357 تريليون وون مدفوعة بزيادة الدخل غير الضريبي.

في المقابل ارتفع إجمالي الإنفاق بمقدار 3ر18 تريليون وون على أساس سنوي إلى 5ر409 تريليونات وون، حيث أنفقت الحكومة المزيد على برامج الرعاية الاجتماعية المختلفة.

ووفقا للبيانات، بلغ الدين الحكومي 3ر1159 تريليون وون حتى نهاية يوليو الماضي بزيادة قدرها 4ر13 تريليون وون عن الشهر السابق له.



