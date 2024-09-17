

تنظم دار الأوبرا، حفلاً لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي في ذكرى الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وذلك في الثامنة والنصف مساء الخميس، بمعهد الموسيقى العربية.

ويتضمن برنامج الحفل باقة من أجمل أعمال التراث الغنائي والموسيقى لكبار الملحنين مع روائع الموسيقار رياض السنباطي، منها "عايزه قلبك المليان حنان ـ عايز جواباتك ـ إله الكون ـ إن كنت ناسي ـ الحب كده لرياض السنباطي تحميله عراق لعبد الحليم نويره، موشح عنق المليح الغالي، روحي وروحك حبايب لفريد الاطرش، مادام تحب بتنكر ليه ـ أنا قلبي دليلي لمحمد القصبجي، آه يا عيني لمحمد الموجي، راح توحشيني لمحمد فوزي، دور ياللي جرحت القلب لأحمد غنيمة، ألفين صلاه ع النبي لعبد العظيم عبد الحق، لأجل النبي لمحمد الكحلاوي، حبيبي لعبته -سهرت لمحمد عبد الوهاب".



ويشارك في أداء الأغاني محي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد صبري، أحمد محسن، رضوي سعيد، حنان الخولي، ريم حمدي وأسماء كمال.

وكان الموسيقار الكبير رياض السنباطي ولد في 30 نوفمبر 1906 ويعد أحد أبرز الموسيقيين العرب، اشتهر بتفرده في تلحين القصيدة العربية، بلغ عدد مؤلفاته الغنائية 539 عملاً، كما بلغ عدد مؤلفاته الموسيقية الخالصة 38 معزوفة، تعاون مع عدد من أعظم المطربين وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، رحل عن دنيانا صباح التاسع من سبتمبر عام 1981، تاركاً ارثاً فنياً ضخماً شكل جزءًا مهمًا في تاريخ الموسيقى العربية.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقي الموسيقى العربية مثل "الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.