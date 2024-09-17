شركة ميتا تحظر قنوات روسيا اليوم من جميع تطبيقاتها عالميا

أعلنت شركة «ميتا»، حظر قنوات «RT» و«روسيا سيفودنيا» من جميع تطبيقاتها على مستوى العالم، بما في ذلك فيسبوك وإنستجرام، وذلك ضمن إجراءات جديدة تشمل جميع المنصات التابعة لها.

وجاء في بيان الشركة أن «الحظر يأتي في إطار التزام ميتا بسياسات مكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة»، مضيفة أن «هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المحتوى على منصاتها وضمان عدم انتشار المعلومات التي قد تشكل تهديدا للأمن العالمي».

ووفقا للبيان: «تأتي هذه الخطوة بعد ضغوطات دولية متزايدة بشأن دور وسائل الإعلام الروسية في نشر المعلومات المضللة وتأثيرها على الأوضاع الجيوسياسية».

وأشارت «ميتا» إلى أن «جميع الحسابات المرتبطة بـ RT وروسيا سيفودنيا ستبقى محظورة بشكل دائم»، وذلك حسبما نشر موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، قناة RT بالمشاركة في «عمليات سرية» مزعومة للتدخل في شئون دول أخرى والمشتريات العسكرية، وأعلن فرض عقوبات على ثلاثة هياكل وشخصين على خلفية الاتهامات الموجهة لقناة RT.

وبحسب بلينكن، تلقت الولايات المتحدة معلومات جديدة، تفيد بأن RT تمتلك القدرات اللازمة للقيام بعمليات سيبرانية، وشاركت في عمليات التأثير السرية والمشتريات العسكرية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، لاحقا، أن وسائل الإعلام الروسية المدرجة في قائمة العقوبات يوم الجمعة، بما في ذلك مجموعة «روسيا سيفودنيا» يمكنها الاستمرار في ممارسة أنشطتها في الولايات المتحدة.

وفي 4 سبتمبر، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على رئيسة تحرير قناة RT التلفزيونية، مارجريتا سيمونيان، ونائبيها أنطون أنيسيموف وإليزافيتا برودسكايا.