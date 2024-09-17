 حماس تدين الهجوم على لبنان: العدوان الإسرائيلي لم يفرق بين مدنيين ومقاومين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس تدين الهجوم على لبنان: العدوان الإسرائيلي لم يفرق بين مدنيين ومقاومين

وكالات
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 9:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 9:47 م

أدانت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإسرائيلي على لبنان بتفجير أجهزة اتصال يحملها عناصر من حزب الله، قائلة إن "العدوان لم يفرق بين المدنيين والمقاومين".

وقالت إن الهجوم "جريمة تتحدى كافة القوانين والأعراف"، وحمّلت حكومة الاحتلال المسئولية كاملة عن تداعيات هذه الجريمة.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

كما قال الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية إن من قام بهذه العملية أراد توجيه رسالة وجهز لها منذ فترة.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.


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