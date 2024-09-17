الاحتفال بتخريج 4 مدارس حقلية للنخيل في مركز الداخلة بالوادي الجديد

أكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أنه تم تنظيم احتفالية بتخريج مدرسة حقلية للنخيل بمركز الداخلة برئاسة الدكتور خضر محمود، والدكتور محمد عبدالمنعم أمين، حيث استمرت المدرسة الحقلية لمدة عام كامل تعقد جلساتها مع إجراء عملية بستانية ومكافحة بحضور عدد المزارعين، وإشراف الاستاذ الدكتور محمد كمال عباس خبير المدارس الحقلية بمنظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، ومعهد بحوث وقايه النباتات ومديرية الزراعة بالمحافظة.

وأشار المرسي، إلى دور المدارس الحقلية بمحافظة الوادي الجديد وتعاون منظمة الاغذية والفاو ودورها الفعال والحيوي في جميع الانشطة والمشروعات التي تتم علي ارض المحافظة، وتطبيق مدارس المزارعيين الحقلية في مصر ساهم تحقيق الإنجازات والتحديات في المجال الزراعى.

وأشار إلى عرض تجربة ونتائج مدارس المزارعين الحقلية للنخيل بمركز الداخلة واهم والمعوقات التي واجهتهم كذلك اقبال المزارعيين في جميع قرى الداخلة لتنفيذ الفكرة مما ساعد على إقامة ثلاث مدارس حقلية وكان النجاح الباهر حليفهم وسعادة المزارعيين بالنتائج من زيادة وجودة المحصول، وسط عرض تجارب وأعمال المدرسة والتغير الجذري الذي تم في تصحيح مفاهيمهم وخدمتهم الراسية والارضية للنخيل والنتائج الملموسة التي توصلوا لها وتم تطبيقها.