البنك الأهلي: أحمد ياسر ريان «قناص من ذهب»

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قدم نادي البنك الأهلي، اليوم الثلاثاء، لاعبه الجديد أحمد ياسر ريان، الوافد للفريق في فترة الانتقالات الصيفية قادما من سيراميكا كليوباترا.

تشرت الصفحة الرسمية لنادي البنك الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة أحمد ريان بقميص البنك الأهلي، مصحوبة بتعليق:" قناص من ذهب لا يتوقف عن تسجيل الأهداف، أحمد ياسر ريان مرحبا بك في نادي البنك الأهلي".

وكان البنك الأهلي قد أعلن تعاقده بشكل رسمي مع أحمد ياسر ريان قادما من سيراميكا كليوباترا لمدة 3 مواسم.

ويأتي تعاقد البنك الأهلي مع أحمد ياسر ريان إلى جانب زميله في سيراميكا كليوباترا محمد إبراهيم.