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تبون يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للجزائر لعهدة ثانية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 8:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 - 8:25 م

أدى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية، رئيسا للبلاد لعهدة ثانية، عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 7 أسبتمبر الجاري بأكثر من 84 بالمئة من الأصوات المعبر عنها.

وأدى تبون، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب والرئيس الأول للمحكمة العليا، في حضور كبار المسؤولين والهيئات العليا في البلاد، وشخصيات وطنية وحزبية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد.

وجرت مراسم اليمين الدستورية بقصر الأمم بنادى الصنوبر في العاصمة الجزائرية، عملا بنص المادة 90 من الدستور، وهي إجراء جوهري، بدونه لا يمكن لرئيس الجمهورية مباشرته مهامه.


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