لبنان يشكو إسرائيل في مجلس الأمن بعد قصفها آلية للدفاع المدني

أعلن لبنان، اليوم الثلاثاء، تقديم شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في جنوب البلاد.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم، قدمت بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى أمام مجلس الأمن بعد استهداف إسرائيل آلية تابعة للدفاع المدني في بلدة فرون - قضاء النبطية؛ ما أدى إلى مقتل 4 من عناصر الدفاع المدني كانوا في مهمة لإطفاء حريق أشعله القصف الإسرائيلي.

وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.

وأدان لبنان بشدة، في الشكوى التي قدمها، الاعتداءات الإسرائيلية غير الإنسانية المتكررة والمتعمدة وغير المبررة لعمال الإغاثة والإسعاف ولمراكز صحية ومؤسسات استشفائية، والتي تعد انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

ودعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن، إلى إدانة هذه الجرائم ومحاسبة إسرائيل والضغط عليها بكل الوسائل من أجل أن تلتزم بالقوانين والأعراف الدولية.