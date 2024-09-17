قناة إسرائيلية: نقل الثقل الأمني والعسكري من غزة للشمال يبدأ الليلة

قالت القناة 14 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن نقل الثقل الأمني والعسكري من قطاع غزة إلى الجبهة الشمالية سيبدأ الليلة، مشيرة إلى أن هناك احتمالات بإعلان إسرائيل قريبا جبهة الشمال جبهة الحرب الرئيسية.

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر أمني قوله إن مشاورات أمنية مكثفة جرت في الساعات الأخيرة بشأن إمكانية نشوب حرب ضد حزب الله، مشددا على أن "التوتر الشديد مع حزب الله وصل إلى حافة الهاوية".

كما نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر إسرائيلية تأكيدها أن الأجهزة الأمنية تعتقد أن حزب الله ينوي إطلاق عملية عسكرية ضد إسرائيل، مضيفة أنه طُلب من كبار القادة الأمنيين حضور اجتماع طارئ وتقديم خيارات لمواجهة تصعيد محتمل مع الحزب.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام لبناني بأن إسرائيل تمكنت من اختراق أجهزة اتصالات يستخدمها عناصر من حزب الله وفجرتها.

وقال مصدر أمني لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن انفجار أجهزة الاتصال في لبنان سببه اختراق بوساطة تقنية لاسلكية.

كما قال الرئيس الأسبق للمخابرات العسكرية الإسرائيلية إن من قام بهذه العملية أراد توجيه رسالة وجهز لها منذ فترة.

وأوضح المصدر الأمني أن انفجار أجهزة الاتصال شمل مناطق في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع وجنوب لبنان.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن أجهزة الاتصالات يستخدمها عناصر حزب الله في التواصل الداخلي المشفر بالضاحية الجنوبية في بيروت.