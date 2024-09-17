بيولي يوافق على تدريب النصر السعودي

وافق الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، على تدريب النصر خلال الفترة المقبلة، خلفًا للبرتغالي لويس كاسترو، حسبما أفاد تقرير صحفي.

أعلن النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، إقالة لويس كاسترو، بعد سلسلة من النتائج المخيبة للفريق في كل البطولات، بخسارة لقب كأس السوبر السعودي، ثم فقد 4 نقاط في أول 3 مباريات في الدوري، قبل أن يفشل في الفوز على الشرطة العراقي في بداية المشوار الآسيوي، ويكتفي بالتعادل أمس الإثنين، ولم يحقق سوى لقب البطولة العربية للأندية، بينما خسر باقي الألقاب المحلية والآسيوية.

وفقا لـ فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والخبير بسوق الانتقالات، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» وافق بيولي على تدريب النصر، وجاهز لخوض تحد جديد مع النصر.

أكد رومانو أن النصر وبيولي في مرحلة التفاوض الأخيرة على بنود العقد، ومن المتوقع التوصل لاتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن بيولي كان مرشحًا لقيادة اتحاد جدة قبل بداية الموسم الجاري، لكن المفاوضات تعثرت في النهاية.