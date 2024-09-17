رئيس الرعاية الصحية يجري زيارة ميدانية لمجموعة مستشفيات كوبا ستار الخاصة الأكبر في أمريكا الجنوبية

• رئيس هيئة الرعاية الصحية: نبحث مع مجموعة مستشفيات كوبا ستار تبادل الخبرات في زراعة القلب والرئة وجراحات أورام العظام المستعصية

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بزيارة ميدانية إلى مجموعة مستشفيات كوبا ستار (Copa Star)، أكبر مجموعة مستشفيات خاصة في أمريكا الجنوبية، وذلك في ختام فعاليات الدورة الـ47 للمنتدى العالمي للاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF 2024) التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.

استُقبل الدكتور أحمد السبكي من قِبل الدكتور جون رفائيل، المدير الطبي لمجموعة مستشفيات كوبا ستار. ورافقه في الزيارة الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، واللواء طبيب طارق عبدالمعز، مدير المجمع الطبي التابع للهيئة في الإسماعيلية.

وخلال الزيارة، أكد السبكي أن الهدف منها كان الاطلاع على أحدث الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وتعزيز التعاون الدولي. وذكر أن النقاشات مع مجموعة مستشفيات كوبا ستار تركزت على تبادل الخبرات في مجالات زراعة القلب والرئة وجراحات أورام العظام المستعصية لتعزيز التميز الطبي وتبادل المعرفة العالمية.

وأشار السبكي إلى أن مستشفى كوبا ستار يتميز ببنيته التحتية المتطورة التي تجمع بين الرعاية الطبية المتقدمة والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى توفير أجواء مريحة للمرضى. وأكد أن المستشفى حصل على العديد من الاعتمادات الدولية، مما يعكس التزامه بمعايير الجودة العالمية.

وأضاف السبكي أن مجموعة مستشفيات كوبا ستار تضم 73 مستشفى في البرازيل، بما في ذلك 4 مستشفيات في مدينة ريو دي جانيرو، بإجمالي 10,000 سرير. وتتميز المجموعة بتفوقها في جراحات زراعة الأعضاء، حيث تُعد الأولى في أمريكا الجنوبية في جراحات التجميل. وخلال الزيارة، اطلع الدكتور السبكي على أنظمة الرعاية المركزة والأقسام الداخلية وغرف العمليات، بما في ذلك النظام الإلكتروني المتقدم ونظام الصرف الآلي للأدوية في الأقسام الداخلية.

وأوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تهدف من خلال هذه الزيارة إلى دراسة إمكانيات التعاون المستقبلي، بما في ذلك تبادل الخبرات وبرامج تبادل زيارات الخبراء الطبيين من الجانبين، لتعزيز قدرات الكوادر الطبية وجودة الرعاية الصحية.

وأكد السبكي أن هذه الزيارة تعكس استمرار الهيئة في تعزيز التعاون الدولي وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الصحية العالمية. وأضاف أن تبادل الخبرات مع كوبا ستار سيساهم في تطوير مستوى الرعاية الصحية في مستشفيات الهيئة، ويعزز الابتكار والريادة في القطاع الصحي، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخدمة مصلحة المواطن المصري.