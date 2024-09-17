رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن جهود مصر لتعزيز المصالحة وإنهاء الانقسام

أطلع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية مصر العربية، إيهاب سليمان، على آخر التطورات والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وأراضيه في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأعرب فتوح، عن تقديره العميق للمواقف الثابتة والداعمة لجمهورية مصر العربية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، مشيدًا بجهود مصر المستمرة لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

كما شدد على أهمية فتح المعابر وتمكين الطواقم الدولية والمحلية من الوصول إلى المساعدة وتقديم الإسعافات، ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف فتوح أن الأوضاع في غزة وصلت إلى مستويات كارثية، حيث يعاني الشعب الفلسطيني نقصا شديدا في الغذاء والأدوية، مؤكدا أن الوضع الحالي غير مقبول ويستلزم تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان لدعم أهل القطاع.

وفي السياق ذاته، أثنى فتوح على الجهود المصرية المستمرة لتعزيز المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، مؤكدًا أهمية الحوار الوطني الفلسطيني الذي ترعاه مصر.

من جهته، أكد السفير إيهاب سليمان، أن مصر تواصل جهودها الرامية إلى وقف الحرب ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، مشيرًا إلى رفض مصر القاطع لسياسة التهجير القسري، واستمرار الاتصالات العربية والدولية لإيقاف هذه الجرائم ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.