بول مكارثي: محمد صلاح أحد أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا

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أكد بول مكارثي، الرئيس التنفيذي لرابطة كتاب كرة القدم الإنجليزية، أن محمد صلاح، نجم ليفربول، واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا.

قال بول مكارثي في تصريحات لبرنامج «رقم 10» على القناة «الأولى»:" كنت مندهشا من شغف كرة القدم بالنسبة للجماهير المصرية والإعلام الإنجليزي يجب أن يتعلم من هذا الشغف".

أضاف:" الصحفيون لابد أن يتحلوا بالمصداقية والناس تريد فقط الحقيقة".

أشار:" نحن في إنجلترا لا ندفع للمصادر لإجراء حوارات صحفية والأمر مختلف عن مصر".

أتم:" محمد صلاح يحترم الصحفيين في إنجلترا ونعامله بالمثل وهو واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ إنجلترا".