شهدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بدء انطلاق المشروع القومي "بداية" بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع إطلاقه في جميع محافظات الجمهورية. وأشادت بالجهود المبذولة من كافة الجهات المعنية في تنفيذ هذا المشروع الطموح، مؤكدة على دوره الحيوي في تحسين جودة حياة المواطنين في مجالات الصحة، التعليم، الثقافة، والرياضة، وتوفير فرص عمل مناسبة.

أوضحت الدكتورة جاكلين أن المشروع القومي (بداية) هو ثمرة تعاون مشترك بين الوزارات والجهات الحكومية، بمشاركة فعالة من المجتمع المدني والقطاع الخاص. وأضافت أن المشروع يركز على إعداد برنامج عمل شامل يهدف إلى تنمية الإنسان المصري وترسيخ هويته الثقافية والوطنية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في فترة زمنية قصيرة.

أهداف المشروع

يستهدف المشروع تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تحسين جودة الحياة في مجالات متعددة، مثل:

الصحة: إطلاق حملات توعوية وبرامج صحية، وتنظيم قوافل علاجية لتحسين الخدمات الصحية في المحافظات.

التعليم: تطوير المناهج الدراسية، تقديم برامج تدريبية للمعلمين، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.

الثقافة: دعم بيوت الثقافة والمسرح والسينما لتعزيز الثقافة الوطنية.

الرياضة: ضمان توفر الأنشطة الرياضية في جميع أنحاء الجمهورية، لتعزيز صحة المواطنين.

التوظيف: خلق فرص عمل جديدة وتقديم برامج لتطوير المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.



آلية التنفيذ والمتابعة

تم تصميم نظام متكامل لتنفيذ المشروع بالتعاون مع الوزارات والجهات الشريكة، مع تطبيق آلية متابعة مركزية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. يسعى المشروع لضمان رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، بما يسهم في تحقيق التنمية البشرية المستدامة في مصر.