ارتفاع الفائض التجاري في إندونيسيا إلى أعلى مستوياته منذ 3 شهور

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الإندونيسي الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع الفائض التجاري في إندونيسيا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته منذ مايو الماضي متجاوزا تقديرات المحللين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الفائض التجاري خلال أغسطس بلغ 98ر2 مليار دولار في حين كانت تقديرات المحللين 93ر1 مليار دولار.

وزادت صادرات إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 13ر7% سنويا إلى 56ر23 مليار دولار في حين كان متوسط التقديرات يشير إلى زيادة بنسبة 10ر4% فقط.

جاء نمو الصادرات مدفوعا بالأداء القوي للصادرات غير النفطية وبخاصة المعادن النفيسة والمجوهرات والزيوت المعدنية والآلات الكهربائية والمعدات وقطع غيارها.

كما زادت صادرات إندونيسيا من المنتجات الزراعية والبحرية بنسبة 6ر39% خلال الشهر الماضي، في حين زادت صادرات السلع المصنعة بنسبة 7ر8% والمناجم بنسبة 8ر2%، وتراجعت صادرات الفحم من 11ر34 مليون طن خلال يوليو إلى 02ر34 مليون طن خلال الشهر الماضي.

وبلغ إجمالي صادرات إندونيسيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 9ر170 مليار دولار بتراجع نسبته 35ر0% سنويا.

في المقابل زادت واردات إندونيسيا خلال الشهر الماضي بنسبة 46ر9% سنويا إلى 67ر20 مليار دولار. وتراجعت الواردات من النفط والغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي على خلفية تراجع أسعارهما، في حين زادت الواردات غير النفطية.

وزادت واردات السلع الرأسمالية بنسبة 92ر11% سنويا والمواد الخام بنسبة 53ر11% في حين تراجعت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 4ر7%.

وزادت الواردات الإندونيسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 31ر3% سنويا إلى 152 مليار دولار لتسجل إندونيسيا فائضا تجاريا خلال تلك الفترة قدره 9ر18 مليار دولار.