تنظم دار الأوبرا المصرية احتفالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة فرقة الإنشاد الديني، وذلك في تمام الثامنة والنصف مساء يومي الخميس 19 سبتمبر على مسرح أوبرا الإسكندرية، والسبت 21 سبتمبر على مسرح أوبرا دمنهور.

تتضمن الاحتفالية مجموعة من الابتهالات والأناشيد الروحانية العطرة، مثل: "ولد الهدى" و"إني أحب محمداً" لحسام صقر، "المسك فاح"، "الليلة حلوة"، "صلوا على من ذكر الله"، "النبي غالي" من الفلكلور المصري، "يا أيها النبي" و"النبي صلوا عليه" من التراث الصوفي، "ظهر الدين المؤيد" لـ صبري مدلل، "يوم ميلادك يا نبينا" لـ أحمد صدقي، "ما شممت الورد" لـ عبد الله البياتي، "التعطيرة" لـ شيخ علي محمود، "سلام على النبي" لـ عبد المنعم الحريري، "الشمعتين" و"مدد يا رسول الله" لـ عبد العظيم عبد الحق، "بحبك وبريدك" لـ عباس الديب، "نور النبي هل علينا" لـ محمد الكحلاوي، وتُختتم الاحتفالية بـ "أسماء الله الحسنى" للشيخ سيد مكاوي. ويشارك في الأداء نخبة من المنشدين مثل: فارس عبد العال، محمد نشأت، أحمد حسن، محمد حسين، حسام صالح، بلال مختار، وائل سراج، حاتم زايد، وذلك بإعداد وتحفيظ حسام صقر.

تأسست فرقة الإنشاد الديني عام 1972 على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة، وبدأت أولى حفلاتها بقيادته في عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائي الديني. تخصصت الفرقة في تقديم الأناشيد والإبتهالات الدينية، وتدريب الأصوات الشابة الواعدة، وشاركت في إحياء المناسبات الدينية على مدار العام في مختلف مسارح دار الأوبرا بالقاهرة، الإسكندرية، ودمنهور.