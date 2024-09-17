ارتفاع حصيلة وفيات الفيضانات في بولندا إلى 6 أشخاص وتوقعات بتحسن الطقس

عثر على جثتي شخصين في المنطقة التي ضربتها الفيضانات في بولندا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى ستة، إلا أن خبراء الأرصاد الجوية توقعوا اليوم الثلاثاء تحسن أحوال الطقس في الفترة المقبلة.

ويعد تحسن الطقس خبرا جيدا- على الأقل بالنسبة لبولندا- حيث تسببت الفيضانات في إبقاء قوات الطوارئ في وسط وشرق أوروبا في حالة تأهب، مع وصول حصيلة الوفيات إلى نحو 20 شخصا في المنطقة.

وكانت بولندا قد تعرضت لما يسميه خبراء الأرصاد منخفض جنوة، وهو نظام منخفض جوي بطيء الحركة يتشكل جنوب جبال الألب في منطقة جنوة. ونقلت وكالة أنباء (بي إيه بي) عن معهد الأرصاد الجوية أن هذا النظام يجلب أمطارا غزيرة، لكنه يبتعد الآن عن بولندا في الاتجاه الجنوبي الغربي.

وشهدت أجزاء شاسعة من بولندا اليوم طقسا دافئا ومشمسا فيما وصلت درجات الحرارة إلى 27 درجة مئوية. ولم تشر الأرصاد الجوية إلى احتمال هطول أمطار ليلة الثلاثاء- الأربعاء.

وقد تجمع آلاف السكان في بلدة نيسا في جنوب غربى بولندا اليوم الثلاثاء لمنع انهيار سد مهم.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية عن رئيسة الإدارة المدنية مونيكا جوريك قولها "لقد تم إنقاذ نيسا من الأسوأ".

وتقع نيسا على مسافة نحو 90 كيلومترا جنوب فروتسواف، وقد كانت معرضة للخطر حيث استمر منسوب مياه نهر نيسا كلودزكا في الارتفاع وسط أمطار غزيرة ضربت المنطقة منذ نهاية الأسبوع.

وانضم سكان البلدة طوال الليل، إلى قوات الجيش ورجال الإطفاء لتدعيم السد الضعيف بأكياس الرمل.

وقال عمدة البلدة كورديان كولبيارز لمحطة الإذاعة"آر إم إف ":" تجمع نحو ألفي شخص من الرجال والنساء والأطفال لدعم السد".

وأضاف أن السكان شكلوا سلسلة بشرية لنقل أكياس الرمل.

وقد كانت بولندا واحدة من العديد من دول وسط وشرق أوروبا التي تعاني من فيضات غير مسبوقة منذ نهاية الأسبوع.

وقد تأكدت وفاة 19 شخصا على الأقل في النمسا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا بسبب الفيضانات الناجمة عن مستويات غير مسبوقة من الأمطار. واليوم الثلاثاء، كان هناك آلاف من قوات الطوارئ ينتشرون في المنطقة، دون وجود نهاية في الأفق في العديد من المناطق.

وقال رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، في وقت سابق اليوم إن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخصيص 5ر1 مليار يورو (7ر1 مليار دولار) لمساعدة الدول على إعادة البناء بعد الفيضانات.

وذكر توسك، للصحفيين في مدينة فروتسواف بجنوب غرب بولندا، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد تقييم حجم الأضرار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف رئيس الوزراء البولندي أنه بحث الأمر مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وأضاف توسك أن فون دير لاين قد تزور فروتسواف خلال الأيام أو الساعات المقبلة.