 وزير خارجية ولاية جورجيا يعلن عزمه الترشح لمنصب الحاكم بعد خلافه مع ترامب - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 4:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

وزير خارجية ولاية جورجيا يعلن عزمه الترشح لمنصب الحاكم بعد خلافه مع ترامب

أتلانتا - (أ ب)
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 3:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 3:30 م

أعلن اليوم الأربعاء وزير خارجية ولاية جورجيا الأمريكية، براد رافينسبيرجر "الحزب الجمهوري"، الذي رفض دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمساعدة في إلغاء نتائج الانتخابات التي جرت في عام 2020، عزمه الترشح لمنصب حاكم الولاية في عام 2026.

وربما يكون رجل الأعمال الثري الذي يعمل في مجال الهندسة، مقبولا بقدر أكبر بين الجمهوريين المهتمين بالأعمال التجارية - الذين كانت لهم الهيمنة في فترة سابقة على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في جورجيا - ولكنه يتعهد بحملة محافظة قوية حتى في ظل استمرار ازدراء ترامب وحلفائه له.

ويعزز دخول رافينسبيرجر إلى ساحة الانتخابات، من حدة المنافسة في ولاية تشهد منذ عام 2002 سلسلة لم تنقطع من الحكام الجمهوريين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك