الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد بزيادة الدعم للشركات الناشئة 

قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه ميونج، اليوم الأربعاء، إن الحكومة ستزيد الدعم للشركات الناشئة المبتكرة من خلال تحفيز سوق الاستثمار في الشركات الناشئة وإنشاء صناديق لرواد الأعمال.

وصرح لي بهذا خلال اجتماع مع مسئولي الشركات الناشئة المحلية في ساحة الشركات الناشئة في سيونجنام بجنوب سول، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية. وقال: "ستعمل الحكومة على ضمان قيادة الشركات الناشئة لعصر (الطفرة الثالثة في الشركات الناشئة) التي تُحفز النمو الاقتصادي المستقبلي. وستدعم الحكومة شغف رواد الأعمال الشباب".

ولتحقيق هذه الغاية، تعهد لي بتنفيذ تعهد الحكومة ببناء سوق استثمار في الشركات الناشئة بقيمة 40 تريليون وون "29 مليار دولار" سنويا.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز 50 شركة "أحادية القرن"، وهو مصطلح يشير إلى الشركات الناشئة التي تقدر قيمتها بأكثر من تريليون وون، من خلال توسيع الاستثمار وبناء مراكز الشركات الناشئة وزيادة التمويل العام لريادة الأعمال.

وقال: "لا ينبغي للفشل أن يمنع التحديات الجديدة. سننشئ صندوق إعادة التحدي بقيمة تريليون وون لمساعدة الشركات الناشئة الصغيرة على التعافي والنمو حتى تصبح هذه التجارب أصولا لتحقيق قفزات أكبر إلى الأمام".