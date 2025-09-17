مدير (إف بي آي) يواجه انتقادات حادة من الديمقراطيين في جلسة رقابية بمجلس الشيوخ

دخل مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) كاش باتيل في سجال محتدم مع الديمقراطيين المشككين خلال جلسة رقابية لمجلس الشيوخ، الثلاثاء، مدافعا عن سجله في مواجهة اتهامات بأنه سيّس أرفع وكالة لإنفاذ القانون في البلاد وسعى للانتقام من خصوم مفترضين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ومثّلت جلسة الثلاثاء أمام اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ أول اختبار رقابي لباتيل منذ توليه منصبه في فترة وجيزة لكنها صاخبة، وشكلت منصة عالية المخاطر لإثبات أنه الشخص المناسب للمنصب في ظل اضطرابات داخلية متزايدة ومخاوف متنامية من العنف السياسي داخل الولايات المتحدة.

وتلقى باتيل أسئلة من أعضاء اللجنة بشأن التحقيق في اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، والقضية المرتبطة بجيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، إضافة إلى عمليات فصل كبار مسؤولي (إف بي آي) الذين اتهموا باتيل بالانتقام السياسي غير المشروع.