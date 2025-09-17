 استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون تشديد قواعد استخدام الهواتف الذكية في المدارس - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 12:09 م القاهرة
استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون تشديد قواعد استخدام الهواتف الذكية في المدارس

فيسبادن - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 12:01 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 12:01 م

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية البالغين في ألمانيا يؤيدون تشديد قواعد استخدام الهواتف المحمولة في المدارس.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه المعهد الاتحادي لبحوث السكان في فيسبادن أن 72% من الألمان يعارضون الاستخدام الشخصي للهواتف الذكية التي يُحضرها الأطفال من المنزل دون دمجها بشكل صريح في الفصول الدراسية.

أما في المدارس الابتدائية، فكانت نسبة المعارضة أعلى، حيث وصلت إلى 95%.

وأعرب 53% من الألمان عن تأييدهم لفرض حظر عام على مستوى ألمانيا على استخدام الهواتف المحمولة للفتيات والفتيان في جميع المدارس - وبلغت نسبة مؤيدي الحظر في المدارس الابتدائية 80%.

شمل الاستطلاع آراء 1312 ألمانيًا فوق 18 عامًا خلال شهري يناير وفبراير 2025.

وأُثير جدل في ألمانيا حول كيفية تنظيم استخدام الهواتف المحمولة الخاصة في المدارس. وتباينت الإجراءات في الولايات الألمانية. وفرضت ولاية هيسن مؤخرًا حظرًا على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس مع بعض الاستثناءات في العام الدراسي الجديد.

في الوقت نفسه، أيدت غالبية المشاركين في الاستطلاع فكرة أن تُعلِّم المدارس الاستخدام المسئول للإنترنت والاستخدام الرشيد للهواتف المحمولة في الفصول الدراسية، بغض النظر عن السماح باستخدام الهواتف الذكية في المدارس أو حظره.

ويرى الألمان أن متوسط عمر الفتيان والفتيات الذي يمكن عنده السماح بامتلاك هواتف ذكية بوجه عام هو 11.5 عامًا، وبالنسبة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي هو 13.5 عامًا.


