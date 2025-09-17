الخارجية الإيرانية تنتقد بيانا أمريكيا حول أحداث داخلية وتصفه بالتدخل

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي صدر بمناسبة ذكرى اضطرابات شهدتها إيران قبل ثلاثة أعوام، واعتبرته "تدخلا في الشؤون الداخلية" للبلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن ما ورد من مواقف أمريكية يعكس "سلوكا متناقضا" ويعبر عن "سياسة تدخلية"، مشيرة إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت عبر العقود الماضية أحداثا سلبية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).



وأضاف البيان أن "إيران لا ترى في الولايات المتحدة مؤهلا للحديث عن قضايا حقوق الإنسان"، مستشهدة بالدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة.

وختمت الخارجية الإيرانية بالقول إن الشعب الإيراني "يقيّم المواقف الأمريكية استنادا إلى التجارب التاريخية والممارسات السياسية الأخيرة"، مؤكدة رفضها ما وصفته بـ"التدخلات المستمرة".