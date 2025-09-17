تغلب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي على ضيفه فياريال الإسباني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، لحساب منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب توتنهام جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من جانب توتنهام على مجرياتها.

وتمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز في المباراة بالدقيقة الخامسة من المباراة، عن طريق لويز جونيور، لاعب فياريال بخطأ في مرماه.

وفي مباراة أخرى، تغلب قرة باج الأذربيجاني على مضيفه، بنفيكا البرتغالي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب دا لوز، لحساب منافسات الجولة نفسها.

وسجّل أهداف قرة باج كلّ من لياندرو أندرادي في الدقيقة 30، وكاميلو دوران في الدقيقة 49، وأوليكسي كاشتشوك في الدقيقة 67، فيما سجل إينزو بارينيتشيا الهدف الأول لبنفيكا في الدقيقة السابعة، وفانجيليس بافليديس في الدقيقة 17.