منظمة التعاون الإسلامي ترحب بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الإبادة الجماعية في غزة

- المنظمة تدعو إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة المسئولين عنها

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أن إسرائيل، قوة الاحتلال، ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري من أجل إنهاء هذه الإبادة الجماعية، ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما تدين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تصاعد وتيرة الجرائم التي ترتكبها قوات الإحتلال الإسرائيلي من خلال بدء الاجتياح البري لمدينة غزة ومواصلة التجويع والتنكيل والتدمير والنزوح القسري لسكانها، معتبرة ذلك امتدادا لجريمة الابادة الجماعية، وتحذر، في الوقت نفسه، من أن استمرار هذه الجرائم سيؤدي الى تداعيات خطيرة وكارثية على الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتجدد منظمة التعاون الإسلامي دعوتها مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل، وإنهاء سياسة التجويع والحصار الإسرائيلي وضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء قطاع غزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جريمة الإبادة الجماعية وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في عام 2024 بهذا الخصوص.