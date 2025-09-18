ليفربول يقتنص فوزا مثيرا أمام أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال

حقق ليفربول انتصارًا ثمينًا على حساب أتلتيكو مدريد بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب «آنفيلد»، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بدأ الريدز اللقاء بقوة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة عبر ركلة حرة نفذها محمد صلاح لترتطم بقدم روبرتسون وتسكن الشباك، قبل أن يضيف النجم المصري الهدف الثاني بعد دقيقتين فقط بمهارة فردية رائعة داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

وكاد صلاح أن يوقع على الهدف الثالث بتسديدة صاروخية مرت بجوار القائم، فيما أكدت شبكة «أوبتا» أن الدولي المصري أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل ويصنع هدفًا خلال أول ست دقائق من مباراة مع نادٍ إنجليزي.

وقبل نهاية الشوط الأول، قلّص ماركوس يورينتي الفارق لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتسديدة من داخل المنطقة، لينتهي النصف الأول بتقدم ليفربول (2-1).

في الشوط الثاني، كثف ليفربول محاولاته لتأمين النتيجة، وأهدر صلاح فرصة محققة بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم، كما ضاعت محاولة أخرى إثر تمريرة مميزة من صلاح لإيكتيكي لم يحسن استغلالها.

وعلى عكس مجريات اللعب، أدرك يورينتي التعادل لأتلتيكو في الدقيقة 81 بتسديدة قوية ارتطمت بقدم ماك أليستر لتغيّر مسارها وتسكن شباك أليسون بيكر.

لكن ليفربول رفض الخروج بنتيجة التعادل، حيث خطف فيرجيل فان دايك هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع برأسية رائعة، ليمنح الريدز انتصارًا مثيرًا بنتيجة (3-2) ويحصد ثلاث نقاط غالية وسط دعم جماهيري كبير في «آنفيلد».

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 3 نقاط في المركز السابع، بينما تواجد أتلتيكو مدريد في المركز 28 دون نقاط.