اعتراض دوريتين لليونيفيل في جنوب لبنان

اعترض لبنانيون في جنوب البلاد، اليوم الأربعاء، دوريتين تابعتين لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" كانتا تتجولان دون مرافقة من الجيش اللبناني.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، اعترض عدد من الأهالي في بلدة جبشيت في قضاء النبطية اليوم دورية تابعة لـ"اليونيفيل" كانت تتجول في طريق داخل البلدة يوصل الى بلدة شوكين، وذلك دون مرافقة من الجيش اللبناني.

وأشارت إلى اعتراض الأهالي في بلدة الزرارية صباحاً دورية تابعة لـ"اليونيفيل" كانت تتجول داخل البلدة دون مرافقة الجيش اللبناني.

وكانت اليونيفيل أنشئت بموجب قرارين من مجلس الأمن الدولي صادرين في 19 مارس 1978 وذلك لتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، واستعادة السلام والأمن الدوليين، ولمساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعلية في المنطقة.

وعقب حرب 2006، قام مجلس الأمن، وبموجب القرار 1701، بتعزيز اليونيفيل وأناط بها مهام إضافية من خلال العمل بتنسيق وثيق مع القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان.

وتم في 28 أغسطس الماضي تمديد ولاية "اليونيفيل" للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026، على أن يبدأ خفض قوامها وانسحابها بشكل منظم وآمن اعتبارا من ذلك التاريخ وفي غضون سنة واحدة.