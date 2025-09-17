الترويكا الأوروبية تجري مباحثات مع إيران بشأن الملف النووي

قال مصدر دبلوماسي لوكالة الصحافة الفرنسية إن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا (الترويكا الأوروبية) يجرون، اليوم الأربعاء، مباحثات هاتفية مع نظيرهم الإيراني للبحث في ملف طهران النووي، مع قرب انقضاء المهلة التي حددتها الأطراف الأوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على طهران.

وأضاف المصدر أنه "قبل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي إطار النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي الإيراني، يتباحث وزراء خارجية الترويكا الأوروبية مع وزير الخارجية الإيراني".

وفي وقت سابق من اليوم، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الوزير عباس عراقجي سيجري اتصالا هاتفيا مع نظرائه من فرنسا وبريطانيا وألمانيا اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه إيران إلى تجنب إعادة فرض العقوبات الدولية عليها بسبب برنامجها النووي.