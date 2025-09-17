محافظ الشرقية يفتتح أعمال تطوير مستشفى مشتول السوق المركزي بقيمة 14 مليون جنيه

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أعمال تطوير ورفع كفاءة وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي، المُقامة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليون جنيه.

وأشاد محافظ الشرقية، بدور وزارة الصحة والسكان في دعم المنشآت الصحية بالمحافظة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، مثمنًا دور مؤسسات المجتمع المدني وتعاونهم مع المحافظة في تزويد المستشفيات ومراكز تقديم الخدمات الطبية بالأجهزة والمستلزمات، للاستمرار في تحسين مستوى الخدمات العلاجية المُقدَّمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية.

كما افتتح المحافظ، أعمال تطوير قسم المعامل بالمستشفى، والذي يقدم خدمات التحاليل الطبية المختلفة.

وأوضح المحافظ، أن افتتاحات اليوم تأتي ضمن 5 مشروعات بقطاع الصحة، ما بين تطوير وتزويد أجهزة طبية جديدة بأقسام الأشعة المقطعية وبنوك الدم وحضانات الأطفال بمراكز كفر صقر ومشتول السوق وبلبيس والصالحية الجديدة وأولاد صقر، بتكلفة 36 مليونًا و600 ألف جنيه، من المقرر افتتاحها خلال شهر سبتمبر الجاري، ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي.