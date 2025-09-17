صحة غزة: الاحتلال يُفشل عمدا محاولات إدخال الوقود إلى المستشفيات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال .

وأشارت إلى منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

وحذرت من أن توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف في محافظة غزة يعني وقوع كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وناشدت صحة غزة، جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.