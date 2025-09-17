 صحة غزة: الاحتلال يُفشل عمدا محاولات إدخال الوقود إلى المستشفيات - بوابة الشروق
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 10:23 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

صحة غزة: الاحتلال يُفشل عمدا محاولات إدخال الوقود إلى المستشفيات

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 17 سبتمبر 2025 - 10:14 ص

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود إلى مستشفيات محافظة غزة.

وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال يُصر على منع منظمة الصحة العالمية من استخدام طُرق بديلة لإيصال الوقود لمستشفيات غزة والشمال .

وأشارت إلى منع توريد كميات الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة يعني توقف الخدمة الصحية بشكل كامل.

ولفتت إلى أن الأزمة تُهدد توقف عمل مجمع الصحابة الطبي ومستشفى الخدمة العامة ومحطة الأكسجين المركزية وسيارات الإسعاف ومستشفيات أخرى ستتوقف خلال أيام فقط.

وحذرت من أن توقف محطة الأكسجين المركزية وسيارات الاسعاف في محافظة غزة يعني وقوع كارثة صحية وإنسانية خطيرة.

وناشدت صحة غزة، جميع الجهات المعنية بالتدخل العاجل لضمان الوصول الآمن للوقود اللازم لعمل المستشفيات في محافظة غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك