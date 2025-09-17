بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار وإيجاد حل دبلوماسي في غزة

دعا بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة وإيجاد حلّ دبلوماسي تفاوضي واحترام كامل للقانون الإنساني الدولي، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

ويأتي ذلك بينما أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، انقطاع خدمات الانترنت والاتصالات الأرضية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وقالت الهيئة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم، إن الانقطاع الجديد "بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي واستهداف مسارات رئيسية للشبكة".

وتزامن هذا الانقطاع في الاتصالات مع تحذير أصدرته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة من توقف الخدمة الصحية بشكل كامل. بسبب منع توريد الوقود.

وأفادت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، بأن "الاحتلال الإسرائيلي يُفشل وبشكل متعمد محاولات منظمة الصحة العالمية لإدخال الوقود الى مستشفيات محافظة غزة".