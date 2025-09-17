كندا: الهجوم البري الإسرائيلي في غزة مروع

أدانت كندا الهجوم البري الإسرائيلي الجديد على مدينة غزة، الذي بدأ يوم الثلاثاء، ووصفته بـ"المروع".

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكندية في منشور على منصة "إكس": "يزيد هذا الهجوم من تفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض عملية الإفراج عن الرهائن للخطر. يجب على حكومة إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي".

وأضافت: "تقف كندا إلى جانب شركائها الدوليين في الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية دون قيود، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وجاءت هذه التصريحات بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي هجومه البري المتوقع على مدينة غزة خلال الليل. وكان الجنود قد تواجدوا على أطراف المدينة لأسابيع وبدأوا بالتحرك نحو مركزها مساء الاثنين، وفقا لمتحدث باسم الجيش. وأكد مجلس الأمن الإسرائيلي في أغسطس الماضي الموافقة على الاستيلاء على مدينة غزة.

وحذرت المنظمات الإنسانية الدولية مرارا من تفاقم الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية التي مزقتها الحرب، والتي يقطنها نحو مليوني نسمة.