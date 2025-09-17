روسيا تهاجم منشآت سكك حديدية أوكرانية مجددًا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال مسئولون، اليوم الأربعاء، إن روسيا واصلت هجماتها على منشآت سكك حديدية بطائرات مسيرة، لتصيب منشآت رئيسية خلال الليل، مما أسفر عن وقوع اضطرابات كبيرة بالشبكة.

وكتبت شركة السكك الحديدية الأوكرانية عبر تطبيق "تليجرام"، بسبب هجوم واسع النطاق على المحطات الفرعية الإلكترونية، نحن نواجه تأخيرات في رحلات القطارات المتوجهة إلى أوديسا ودنيبرو".

ووصف رئيس السكك الحديدية أولكسندر بيترسوفسكي الهجوم بأنه "ليلة أخرى من هجوم معقد آخر على السكك الحديدية".

وأضاف أمس الثلاثاء أنه من يوليو الماضي، تحاول روسيا تدمير البنية التحتية للسكك الحديدية عمدا من خلال الهجمات الضخمة.

ويشار إلى أن شبكة السكك الحديدية في أوكرانيا تمثل أهمية استراتيجية للدفاع الأوكراني ضد الحرب الروسية، التي دخلت عامها الرابع.