قالت الفنانة شيماء سيف، إنها من الأشخاص اللائي يحببن لعبة «الشايب»، وتقوم بإصدار الأحكام، موضحة: «مفترية لما بحكم على حد، لكن لما حد يحكم عليا بفركشلهم اللعبة، هي بلطجة».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الخميس، مازحة أن الأحكام الخاصة بها «حاجات خفيفة لتهذيب السلوك»، بقرع الباب على السكان الساعة الواحدة صباحًا، على حد وصفها.

وأشارت إلى أن الحكم الذي ستنفذه على الفنان حسن الرداد إذا خسر أمامها في التحدي بالبرنامج، التوجه إلى الجمهور من البنات، وإحضار 250 جنيه، من فئة العشرات فقط، معقبة: «ده البنات هيفرحوا، أنا بوجب معاهم، ده حسن رايحلهم، يعني مش خسران».

وأوضحت أنها اتفقت مع إيمي سمير غانم على هذا الحكم، مردفة: «والله إيمي حبيبة قلبي وأنا وهي اتفقنا على الحكم سوا، الواتساب موجود، كنا بنفكر حاجات تانية نجيب كلاب إلى أن وصلنا للحكم ده».