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رسميا.. تأجيل الكلاسيكو إلى 18 ديسمبر

أحمد عبدالله
نشر فى : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 9:45 م | آخر تحديث : الخميس 17 أكتوبر 2019 - 9:45 م

قررت لجنة المسابقات فى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، تأجيل مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، على خلفية الأجواء المُضطربة في إقليم كتالونيا.

واحتدم الجدل خلال الساعات القليلة الماضية حول إقامة مباراة الكلاسيكو على ملعب "كامب نو"، بسبب الأوضاع السياسية المُضطربة التي يعيشها إقليم كتالونيا في الفترة الحالية، حيث كان من المُزمع إقامتها السبت الموافق 26 من أكتوبر الجاري.

ووفقًا لما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن الاتحاد الإسباني قرر تأجيل المباراة يوم الـ18 ديسمبر المقبل، وذلك لأن هذا التوقيت من المقرر أن تُقام خلاله مباريات كأس ملك إسبانيا.

يُذكر أن تقارير صحفية قد أوضحت في الساعات الماضية، عن رفض برشلونة وريال مدريد اقتراح الاتحاد الإسباني، بتغيير ملعب المباراة من "كامب نو" إلى "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي.

 


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