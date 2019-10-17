مصادر: تكثيف التعاون بين أمريكا والسعودية لتأمين المنشآت النفطية في المملكة

تكثف الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، جهودهما لحماية المنشآت النفطية في السعودية، حيث تبحث الدولتان ربط أنظمة الدفاع الجوي السعودية بالأنظمة الأمريكية مع اختبار تقنيات جديدة مضادة للطائرات المسيرة بدون طيار، وذلك في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في المملكة في الشهر الماضي، ما أدى إلى انخفاض إنتاج السعودية من النفط بمقدار النصف تقريبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الولايات المتحدة بصدد نشر 2000 جندي إضافي مع سربي طائرات مقاتلة وأنظمة جديدة مضادة للصواريخ وغيرها من المعدات العسكرية في السعودية كجزء من جهود تحسين استعدادات المملكة لمواجهة أي أعمال عدائية من جانب إيران.

ونقلت بلومبرج عن مصادر القول إن زيادة الوجود العسكري الأمريكي، يأتي في الوقت الذي تدرس فيه السعودية شراء أنظمة جديدة لرصد أو التشويش على الطائرات المسيرة أو الصواريخ أو تدميرها قبل وصولها إلى المنشآت النفطية.

في الوقت نفسه، تحاول الولايات المتحدة إقناع السعودية بربط ترسانة الدفاع الجوي السعودية بنظام أمريكي أشد تعقيدا في المنطقة بحيث يمكن تحذير السلطات السعودية بأي هجمات، بحسب مسؤولين أمريكيين.

وقال مسؤول أمريكي إن "الولايات المتحدة تواصل بناء شراكة استراتيجية ومهمة مع السعودية".

كانت هجمات الطائرات المسيرة على المنشآت النفطية السعودية يوم 14 سبتمبر الماضي قد أدت إلى خفض إنتاج المملكة من النفط بمقدار 7ر5 مليون برميل يوميا بما يعادل حوالي 6% من إجمالي الناتج العالمي.

ووفقًا للاقتراح الأمريكي الذي تتم دراسته حاليا سيتم تبادل المعلومات الفورية بين أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والسعودية بما يضمن سهولة رصد أي هجمات والتصدي لها بصورة أفضل.