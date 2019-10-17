ساقية الصاوي تستقبل عرض «البوح» في 28 أكتوبر

يستقبل مسرح قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي، في السابعة من مساء 28 أكتوبر الحالي، عرض «البوح» الذي تقدمه مؤسسة «جوانا» للفن والتنمية.

وهو عرض مسرحي باللهجة الصعيدية عن قصة ياسين وبهية، وهي من الموروث الشعبي عن شجاعة البوح خلف السور الممنوع لكن من منظور جديد.

ويتمحور العرض، الذي يعكس التراث الصعيدي، حول تمرد بهية في خروجها عن المألوف وحبها لياسين بالرغم من أعماله المخالفة للقانون والإنسانية، تأليف هادر السيد، وإخراج مصطفى فتوح.

يذكر أن عرض «البوح» قدم على خشبة المسرح الصغير بمكتبة الإسكندرية في مارس الماضي.